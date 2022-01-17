Британія надасть Україні озброєння для захисту від російських танків

Британія надасть Україні озброєння для захисту від російських танків

У Британії запевнили Росію, що Україна використовуватиме озброєння виключно для самооборони.

Велика Британія надасть Україні оборонне озброєння, зокрема легкі протитанкові системи.

Про це розповів міністр оборони Британії Бен Воллес, інформує Reuters.

"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем", — сказав Воллес.

За його словами, це озброєння не є стратегічною зброєю і не становить загрози для Росії. Його слід використовувати з метою самооборони.

Також міністр також запросив очільника російського Міноборони Сергія Шойгу у найближчі кілька тижнів відвідати Лондон, щоб обговорити ситуацію довкола України.

"За чисельністю збройних сил Росія посідає перше місце серед усіх країн Європи... Росія також є ядерною державою, і їй нема чого боятися з боку НАТО, України чи інших країн, які прагнуть мирного життя на території Європи", - сказав Воллес.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив військові потужності Росії і заявив, що Україна протистоїть майже мільйонній армії РФ.

Нагадаємо, що Естонія надасть Україні Javelin і гаубиці.

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