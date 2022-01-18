США сумніваються, що Берлін запровадить жорсткі санкції проти Росії — Bloomberg

США сумніваються, що Берлін запровадить жорсткі санкції проти Росії — Bloomberg

Депутат Бундестагу Нільс Шмід поскаржився, що США легко закликати Німеччину до більш жорсткої позиції у відносинах із Росією.

США сумніваються у готовності Берліна запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що деякі американські чиновники навіть говорять про "проблему Німеччини".

Депутат Бундестагу Нільс Шмід поскаржився, що США легко закликати Німеччину до більш жорсткої позиції у відносинах із Росією. Але за це Європі доведеться сплатити високу економічну ціну.

"Захід повинен запитати себе, чи готовий він заплатити економічну ціну, зокрема можливий енергетичний бойкот. Є вагомі причини не робити цього", — сказав він.

У виданні наголосили, що такі відносини між США та Німеччиною дуже нагадують події 1980-х років. Тоді коли президент Штатів Рональд Рейган назвав СРСР "імперією зла", Західна Німеччина підтримувала будівництво газопроводу із Сибіру до Європи.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні.

Нагадаємо, що новий глава МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні.

Також посол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що новий уряд Шольця відмовляється постачати Україні зброю.

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