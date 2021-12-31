Нова голова МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні

Бербок наголосила, що конфлікт між Україною та РФ має вирішитися виключно дипломатичним шляхом.

Нова очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка замінила на цій посаді Гайко Мааса, заявила, що наразі стоїть завдання — не допустити подальшої ескалації ситуації навколо України.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству dpa, текст якого розміщено на сайті німецького МЗС.

Бербок наголосила, що конфлікт між Україною та РФ має вирішитися виключно дипломатичним шляхом.

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"І G7, і Європейський Союз дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні України і, перш за все, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України призведе до масових політичних та економічних наслідків для Росії. Якщо ми поєднаємо наші курси, це буде довгий список. Але зараз стоїть завдання не допустити подальшої ескалації. Це можна зробити лише за допомогою дипломатії — у Нормандському форматі, у межах Ради НАТО-Росія і ОБСЄ", — зазначила очільниця МЗС.

Міністерка уникає прямих відповідей про можливість поставок Києву озброєння. На уточнююче запитання про відмову від постачання будь-якої зброї Києву Бербок ухильно заявила, що "подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні".

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що новий уряд Шольца відмовляється постачати Україні зброю.

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