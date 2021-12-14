Постачання зброї Україні блокувала особисто Меркель - Bild

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликає новий федеральний уряд відмовитися від старої політики блокування.

Після заяви міністра оборони України Олексія Резнікова щодо блокування Німеччиною продажу зброї нашій країні через НАТО стало відомо, що проти постачання зброї виступила особисто колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Також читайте Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні постачання зброї НАТО до України

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зокрема, зазначається, що за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. За інформацією Bild, на прохання колишньої канцлерки до рішення Німеччини приєдналися і Нідерланди, оскільки Меркель нібито не хотіла, щоб Німеччина була єдиною країною, яка виступає проти надання озброєння Україні на тлі загострення російської агресії.

Згодом ФРН пом'якшила позицію щодо першого пункту (ред. - антидронових рушниць), визначивши цю зброю як нелетальну.

Варто зазначити, що наразі позиція нового уряду ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо цього питання озброєння України поки що невідома.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї нашій країні через НАТО, попри попередження США щодо можливого вторгнення Росії. Очільник Міноборони додав, що з урахуванням кроку Німеччини Україна прагнутиме купувати зброю в межах двосторонніх угод зі своїми союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Читайте також: