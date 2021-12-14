Поставку оружия Украине блокировала лично Меркель — Bild

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призывает новое федеральное правительство отказаться от старой политики блокировки.

После заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о блокировании Германией продажи оружия нашей стране через НАТО стало известно, что против поставки оружия выступила лично бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В частности, отмечается, что по инициативе Меркель Германия наложила вето на продажу Украине антидроновых ружей и противоснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. По информации Bild, по просьбе бывшего канцлера к решению Германии присоединились и Нидерланды, поскольку Меркель якобы не хотела, чтобы Германия была единственной страной, выступающей против предоставления вооружения Украине на фоне обострения российской агрессии.

Впоследствии ФРГ смягчила позицию по первому пункту (ред. — антидроновые ружья), определив это оружие как нелетальное.

Стоит отметить, что позиция нового правительства ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем по этому вопросу вооружения Украины пока неизвестна.

Напомним, в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России. Глава Минобороны добавил, что с учетом шага Германии Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в том числе США, Великобританией, Литвой и Францией.

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