Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия НАТО в Украину

По словам Резникова, в прошлом месяце Германия наложила вето на продажу оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Министр обороны Украины Олексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России.

Соответствующее заявление глава украинского оборонного ведомства озвучил в интервью Financial Times.

По словам Резникова, в прошлом месяце Германия наложила вето на продажу антидроновых ружей и противоснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Впоследствии ФРГ смягчила позицию по первому пункту, определив это оружие как нелетальное.

"Они продолжают строительство газопровода "Северный поток-2" и одновременно блокируют наши (закупки. — Ред.) оборонного оружия. Это очень несправедливо", — высказался он.

Глава Минобороны добавил, что с учетом шага Германии Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в том числе с США, Великобританией, Литвой и Францией.

В издании отметили, что позиция нового правительства ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем по этому вопросу пока неизвестна.

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Резников, со своей стороны, добавил, что опасения западных союзников противостоять Путину с позиции силы, по его мнению, ошибочны.

"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – заявил он, отметив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж заблокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал требование Российской Федерации по предотвращению вступления Украины в Альянс, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина – никто другой".

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