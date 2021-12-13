"Что за чёрт?!": Кличко раскритиковал Ломаченко за выход на ринг без флага Украины

"Что за чёрт?!": Кличко раскритиковал Ломаченко за выход на ринг без флага Украины

Ломаченко отметил свой триумф, завернувшись в флаг Белгород-Днестровского.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал решение Василия Ломаченко выйти на церемонию объявления победителя главного боя вечера бокса в Нью-Йорке без флага Украины.

Сообщение с возмущением он обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

"Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, если не использовал ее флаг? Что за чёрт (WTF. — Ред.)?!" — написал Кличко.

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Профессиональный боксер также процитировал определение с сайта Википедии, в котором патриотизм или национальная гордость описывается как "чувство любви, преданности, привязанности к родине", а также "общего единства между людьми".

Напомним, что украинец Василий Ломаченко в ночь на 12 декабря единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Сразу после оглашения результатов наш боксер с улыбкой на лице отпраздновал свой триумф, завернувшись в флаг родного Белгород-Днестровского, что вызвало негодование со стороны его поклонников.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Это его четвёртое поражение в карьере.

Ломаченко завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии "WBO" в легком весе | Новости недели

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