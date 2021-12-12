Василий Ломаченко разгромил Ричарда Комми: как это было

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал очередную победу в профессиональной карьере.

Вчера поздно вечером в Нью-Йорке — на арене "Мэдисон Сквер Гарден" — Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми. На этот раз наш 33-летний земляк получил пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Об этом говорится в ТСН.Тиждень.

Этим боем он открыл путь к абсолютному чемпиону мира. Боксеры сражались все 12 раундов. Не обошлось без нокдауна и скандала. Но и зрители, и эксперты точно получили ответ на вопрос: готов ли украинец стать сильнейшим в мире?

Для Василия Ломаченко это был 18-й поединок. Он всего дважды проигрывал. В противоположном углу ринга – Ричард Комми – ганец, чемпион мира в легком весе, старше Василия на год и выше на три сантиметра. Для него бой – тридцать четвертый по счету. Он привык брать нокаутом – так победил уже в двадцати семи поединках, но не в этот раз.

Первые три раунда Ломаченко и Комми обменивались сериями ударов. Ганец делал опасные выпады и пытался спровоцировать соперника в контратаку.

Украинский боксер демонстрировал бой с тенью и ждал случая для точной комбинации. В третьем раунде все пошло по его сценарию с эффектным завершением в седьмом раунде. Своим фирменным апперкотом Ломаченко отправил Комми на пол. Все шло к нокауту, но "Терминатор" (псевдо у ганца) оправился и в девятом раунде Комми даже попытался взять реванш. Но оборона Ломаченко оказалась для него совершенно непреодолимой.

По итогам этого самого вожделенного боя в конце года все судьи отдали победу украинцу. На церемонии Ломаченко почему-то держал не государственный флаг Украины, а флаг своего родного Белгород-Днестровского. Все бы хорошо, но его легко спутать с испанским — так что некоторые из присутствующих ошибочно решили, что Ломаченко — родом из Испании, кто-то даже приветствовал его на испанском.

Гонорар Василия будет втрое выше суммы призовых Комми и может достигнуть 2 миллионов долларов. Но главное – это статус обязательного претендента на бой за звание абсолютного чемпиона. Возможно, выход на ринг с государственным флагом Василий просто приберег для этого финального боя.

Ломаченко завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии "WBO" в легком весе | Новости недели

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