Врач назвал необычный симптом штамма "Омикрон" у детей

Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса.
Британский врач Дэвид Лойд назвал необычный симптом, который может проявляться у детей, заразившихся штаммом "Омикрон".
Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.
Эксперт отметил, что разница между симптомами болезни у взрослых и детей есть. Лойд добавил, что только у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировалась сыпь, однако, по его словам, "до 15% детей с "Омикроном" страдают сыпью, необычной сыпью".
"Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Будем надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "Дельта", и мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", — добавил он.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.
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