Динамо - Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В последний день первой части Чемпионата Украины болельщиков ждет топ-поединок.

В воскресенье, 12 декабря, киевское "Динамо" сыграет с луганской "Зарей" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Центральный поединок тура состоится на столичном "Олимпийском". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

Для обеих команд это будет последняя игра в 2021 году. Далее УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится уже в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).

Смотрите матч "Динамо" - "Заря" на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

После семнадцати туров "Динамо" (44 очка) занимает второе место в УПЛ, уступая "Шахтеру" по дополнительным показателям. "Заря" (35 баллов) расположилась на четвертой строчке.

В 18-м туре Премьер-лиги после зимней паузы "бело-синие" сыграют с "Ингульцом", а команда Виктора Скрипника померяется силами с "Минаем".