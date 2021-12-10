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Динамо - Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

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Динамо - Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

ФК Динамо Київ

В останній день першої частини Чемпіонату України на вболівальників чекає топ-поєдинок.

У неділю, 12 грудня, київське "Динамо" зіграє з луганською "Зорею" в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги.

Центральний поєдинок туру відбудеться на столичному "Олімпійському". Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00.

Для обох команд це буде остання гра в 2021 році. Далі УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться вже наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).

Дивіться матч "Динамо" - "Зоря" на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.

  • Після сімнанадцяти турів "Динамо" (44 очки) посідає друге місце в УПЛ, поступаючись "Шахтарю" за додатковими показниками. "Зоря" (35 балів) розташувалася на четвертій сходинці.
  • У 18-му турі Прем'єр-ліги після зимової паузи "біло-сині" зіграють з "Інгульцем", а команда Віктора Скрипника поміряється силами з "Минаєм". 
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
18 тур
Динамо Київ

Неділя, 12 грудня / 17:00
Київ. НСК "Олімпійський"
ТВ-трансляція - 2+2

 Зоря Луганськ
  СТАТИСТИКА МАТЧУ  
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