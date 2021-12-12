У Києві перекрили рух через Хрещатик: що сталося

У Києві перекрили рух через Хрещатик: що сталося

Зараз рух усіма смугами бульвару Шевченка у напрямку вулиці Хрещатик перекрито.

У Києві на проїжджий частині бульвара Тараса Шевченка провалився асфальт через аварію на водопровідних мережах . Зараз рух усіма смугами бульвару у напрямку вулиці Хрещатик перекрито.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

На місці просідання асфальту працюють працівники дорожньої служби. Вони огородили місце провалуі почали роботи з ліквідації пошкодження. Завершити роботи планують до ранку понеділка.

"У зв’язку з обмеженням тимчасово змінили й маршрути громадського транспорту.

Затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів 114, 118 на бульварі Шевченка, 3 з причини провалу асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещенківської.

Рух автобусів № 114, 118 організовано через вул. Пушкінську", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Києві стався збій у курсуванні низки маршрутів тролейбусів та автобусів через провал асфальту на бульварі Шевченка, 3. Зазначається, що на місце провалу направлено службу міста.

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