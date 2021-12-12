"Дуже пишаюся цим": Макрон відреагував на результати референдуму в Новій Каледонії

"Дуже пишаюся цим": Макрон відреагував на результати референдуму в Новій Каледонії

Проти незалежності території висловилися 96,49% учасників голосування.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував підсумки референдуму у Новій Каледонії. Більшість виборців висловилися проти від'єднання островів від Франції.

Про це повідомляє France 24.

Президент Франції Емманюель Макрон у відеоззверненні, записаному в Єлисейському палаці, привітав результати референдуму, який відбувся сьогодні у Новій Каледонії, жителі якої втретє висловилися проти відокремлення від метрополії.

"Каледонці зробили вибір на користь Франції, на користь єдності та довіри. Я дуже пишаюся цим. Тепер нам слід продовжувати будувати цю спільну долю, про яку мріяли і яку ініціювали старші покоління", - заявив Макрон.

Він наголосив, що каледонці добровільно вирішили залишитися французькими громадянами.

Нинішній референдум був третім після двох попередніх: 4 листопада 2018 року та 4 жовтня 2020 року. Усі три рази більшість каледонців висловилися проти відокремлення від Франції.

"Отже, Нова Каледонія залишиться французькою", - оголосив глава держави.

#BREAKING New Caledonia votes overwhelmingly to remain French: partial results pic.twitter.com/hS0iGsHHtb — AFP News Agency (@AFP) December 12, 2021

Після підрахунку 100% бюлетенів проти незалежності території висловилися 96,49% учасників голосування. За проголосували 3,51%. Явка виборців склала 43,90%.

Нова Каледонія — архіпелаг із десятків островів у південній частині Тихого океану за 15 тисяч кілометрів від Парижа з особливим статусом. 1998 року після зіткнень між владними силами та сепаратистами з народу канак (місцевого населення острова) було укладено угоду, яка передбачала проведення референдуму про незалежність Нової Каледонії від Франції, який відбувся 4 листопада 2018 року. Більшість (56,4 %) не підтримала незалежності. Проте, місцева влада має право провести ще два схожі референдуми.

Нагадаємо, що Зеленський і Макрон домовилися про зустріч у Брюсселі вже наступного тижня.

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