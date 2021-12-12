Знущалися три години: у Росії дві школярки вбили пенсіонера

Знущалися три години: у Росії дві школярки вбили пенсіонера

Школярки увірвалися до квартири до чоловіка, поклали на нього двері та почали зверху стрибати.

У Хабаровському краї Росії дві школярки, 14 та 16 років, до смерті побили пенсіонера.

Про це повідомляє пресслужба регіонального Слідчого комітету РФ.

Дві дівчини прийшли до квартири, де проживав чоловік 1961 року народження. Там вони побили чоловіка, після чого потерпілого госпіталізували. Він помер від травм. Дівчат затримали.

Як повідомляє Telegram-канал "Підйом", школярки увірвалися в квартиру до чоловіка, відібрали 10 тис. рублів, поклали на нього двері і почали зверху стрибати. Побиття тривало близько трьох годин. У момент затримання підлітки погрожували пустити газ та вбити співробітників поліції.

Подъём/Telegram

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловік зґвалтував півторарічну дівчинку.

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