Избивали три часа: в России две школьницы убили пенсионера

Избивали три часа: в России две школьницы убили пенсионера

Школьницы ворвались в квартиру к мужчине, положили на него дверь и начали сверху прыгать.

В Хабаровском крае России две школьницы, 14 и 16 лет, до смерти избили пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

Две девушки пришли в квартиру, где проживал мужчина 1961 года рождения. Там они избили мужчину, после чего пострадавшего госпитализировали. Он скончался от полученных травм. Девушек задержали.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", школьницы ворвались в квартиру к мужчине, отняли 10 тыс. рублей, положили на него дверь и начали сверху прыгать. Избиение продолжалось около трех часов. В момент задержания подростки угрожали пустить газ и убить сотрудников полиции.

Подъём/Telegram

Ранее сообщалось, что в России мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку.

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