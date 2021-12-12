Наезд на 4 пешехода в Луцке: стали известны детали

Наезд на 4 пешехода в Луцке: стали известны детали

За рулем авто находился 16-летний подросток

В Луцке возле торгового центра автомобиль влетел в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 16-летний парень.

Об этом сообщает "Конкурент".

По предварительной информации, 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с друзьями.

Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

Не увидев красный сигнал светофора, он въехал в переходящих дорогу людей.

Напомним, что в Киеве женщина вместе с ребенком маленьким ребенком ехала на электросамокате в правой полосе оживленной дороги.

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