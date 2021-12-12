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Прорыв мигрантов на границе: пограничника из Польши ударили камнем в лицо

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Прорыв мигрантов на границе: пограничника из Польши ударили камнем в лицо

Пограничнику пришлось обращаться за медицинской помощью.

В Польше на границе с Беларуссю был травмирован польский пограничник. Ему попали камнем в лицо.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

"Сегодня на охраняемом постом в Черемче участке группа из 55 агрессивных людей форсировала границу, одного бойца ударили камнем в лицо, ему на месте оказали доврачебную помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субботу, 11 декабря, польскую границу незаконно пытались пересечь 52 человека.

Напомним, что диспетчер аэропорта в Минске скрылся из Беларуси и рассказал, как сажали самолет Ryanair.

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