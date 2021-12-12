Прорыв мигрантов на границе: пограничника из Польши ударили камнем в лицо

Прорыв мигрантов на границе: пограничника из Польши ударили камнем в лицо

Пограничнику пришлось обращаться за медицинской помощью.

В Польше на границе с Беларуссю был травмирован польский пограничник. Ему попали камнем в лицо.

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Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

"Сегодня на охраняемом постом в Черемче участке группа из 55 агрессивных людей форсировала границу, одного бойца ударили камнем в лицо, ему на месте оказали доврачебную помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субботу, 11 декабря, польскую границу незаконно пытались пересечь 52 человека.

W sobotę 11.12 granicępróbowały przekroczyć 52 человек.



Na odcinku ochranianym Dzisiaj przez # placówkaSG w 55 Cheremsze grupa osób forsowała granicę.Jeden agresywnych żołnierz #WojskoPolskie został trafionne kamieniem wocyzieljsedo udjzmedu. pic.twitter.com/dFPI7AO322 -- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021

Напомним, что диспетчер аэропорта в Минске скрылся из Беларуси и рассказал, как сажали самолет Ryanair.

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