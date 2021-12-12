Десятки мігрантів з Білорусі проривали кордон Польщі: поранено прикордонника

Прикордоннику довелося звертатися по медичну допомогу.
У Польщі на кордоні з Білоруссю було травмовано польського прикордонника. Йому поцілили каменем в обличчя.
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
"Сьогодні на ділянці, що охороняється постом у Черемчі, група з 55 агресивних людей форсувала кордон, одного бійця вдарили каменем в обличчя, йому на місці надали долікарську допомогу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суботу, 11 грудня, польский кордон незаконно намагалися перетнути 52 особи.
W sobotę 11.12 granicępróbowały przekroczyć 52 osoby.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021
Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322
Нагадаємо, що диспетчер аеропорту у Мінську втік з Білорусі і розповів, як садили літак Ryanair.
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