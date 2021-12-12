"Чорноморець" переміг "Металіст-1925" та покинув зону вильоту УПЛ

Завершився перший матч УПЛ ігрового дня.

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Чорноморець" перед тим, як піти на зимову паузу, приймав "Металіст-1925". Поєдинок завершився перемогою одеситів - 2:1.

На початку поєдинку господарі поля забили два швидких гола - на третій хвилині відмітився Артур Авагімян, а через дві хвилини Сергій Кравченко подарував "Чорноморцю" подвійну перевагу.

Гості змогли відповісти лише у другому таймі - Марлісон реалізував пенальті.

"Чорноморець" піднявся на 13-те місце турнірної таблиці УПЛ та йде до плей-офф зони вильоту. "Металіст-1925" зазнав шостої поразки поспіль і розташовується на десятій позиції.

Після зимової перерви одесити відновлять сезон матчем із "Маріуполем", "Металіст-1925" року зіграє проти Шахтаря.

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