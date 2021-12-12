Як і планувалося: "Шахтар" покинув досвідчений бразилець

Як і планувалося: "Шахтар" покинув досвідчений бразилець

Марлос став вільним агентом.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос покидає клуб.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

33-річний футболіст не став продовжувати контракт, який спливає в кінці цього місяця.

Марлос перейшов до "Шахтаря" з харківського "Металіста" у 2014-му році. Разом із "гірниками" хавбек завоював 12 трофеїв - чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.

Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.

Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.

Читайте також:

Марлос може возз'єднатися з колишнім партнером по "Металісту" та "Шахтарю" у Бразилії - ЗМІ

"Шахтар" переміг в останньому матчі року та продовжив своє лідерство в УПЛ