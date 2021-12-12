Как и планировалось: "Шахтер" покинул опытный бразилец

Как и планировалось: "Шахтер" покинул опытный бразилец

Марлос стал свободным агентом.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос покидает клуб.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

33-летний футболист не стал продлевать контракт, истекающий в конце этого месяца.

Марлос перешел в "Шахтер" из харьковского "Металлиста" в 2014-м году. Вместе с "горняками" хавбек завоевал 12 трофеев — четыре титула в УПЛ, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка страны.

В общей сложности игрок провел за дончан 287 матчей и забил 74 гола во всех турнирах. Марлос является 11-м бомбардиром и входит в топ-25 игроков по количеству поединков в истории клуба.

Стоит отметить, что у Марлоса есть украинское гражданство и провел за национальную команду 27 матчей.

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