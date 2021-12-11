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"Львів" відібрав очки у "Ворскли" в останньому матчі року

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"Львів" відібрав очки у "Ворскли" в останньому матчі року

upl.ua

Команди не змогли визначити переможця.

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Львів" і "Ворскла" перед тим, як піти на зимову паузу, зіграли внічию - 1:1.

У середині другого тайму Амілкар Коджові вивів гостей уперед. Це дебютний гол 19-річного гравця за першу команду "Ворскли".

"Львів" відігрався на 74 хвилині зусиллями Артура Ременяка. Більше команди голів не забивали.

  • Команда Юрія Максимова пішла на зимову перерву на п'ятому місці чемпіонату України, маючи 33 очки в активі.
  • ПФК Львів із 17 очками в активі завершив першу частину сезону на 12-й позиції.

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