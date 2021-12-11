"Львів" відібрав очки у "Ворскли" в останньому матчі року

Команди не змогли визначити переможця.
В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Львів" і "Ворскла" перед тим, як піти на зимову паузу, зіграли внічию - 1:1.
У середині другого тайму Амілкар Коджові вивів гостей уперед. Це дебютний гол 19-річного гравця за першу команду "Ворскли".
"Львів" відігрався на 74 хвилині зусиллями Артура Ременяка. Більше команди голів не забивали.
- Команда Юрія Максимова пішла на зимову перерву на п'ятому місці чемпіонату України, маючи 33 очки в активі.
- ПФК Львів із 17 очками в активі завершив першу частину сезону на 12-й позиції.
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