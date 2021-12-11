"Львів" відібрав очки у "Ворскли" в останньому матчі року

"Львів" відібрав очки у "Ворскли" в останньому матчі року

Команди не змогли визначити переможця.

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Львів" і "Ворскла" перед тим, як піти на зимову паузу, зіграли внічию - 1:1.

У середині другого тайму Амілкар Коджові вивів гостей уперед. Це дебютний гол 19-річного гравця за першу команду "Ворскли".

"Львів" відігрався на 74 хвилині зусиллями Артура Ременяка. Більше команди голів не забивали.

Команда Юрія Максимова пішла на зимову перерву на п'ятому місці чемпіонату України, маючи 33 очки в активі.

ПФК Львів із 17 очками в активі завершив першу частину сезону на 12-й позиції.

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