"Львов" отобрал очки у "Ворсклы" в последнем матче года

"Львов" отобрал очки у "Ворсклы" в последнем матче года

Команды не сумели определить победителя.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги "Львов" и "Ворскла" перед уходом на зимнюю паузу сыграли вничью — 1:1.

В середине второго тайма Амилкар Коджу вывел гостей вперед. Это дебютный гол 19-летнего игрока за первую команду "Ворсклы".

"Львов" отыгрался на 74 минуте усилиями Артура Ременяка. Больше команды голов не забивали.

Команда Юрия Максимова ушла на зимний перерыв на пятом месте чемпионата Украины, имея 33 очка в активе.

ПФК Львов с 17 очками в активе завершил первую часть сезона на 12-й позиции.

Читайте также:

"Верес" и "Движение" завершили год ничьей

"Шахтер" победил в последнем матче года и продолжил свое лидерство в УПЛ