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"Львов" отобрал очки у "Ворсклы" в последнем матче года

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"Львов" отобрал очки у "Ворсклы" в последнем матче года

upl.ua

Команды не сумели определить победителя.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги "Львов" и "Ворскла" перед уходом на зимнюю паузу сыграли вничью — 1:1.

В середине второго тайма Амилкар Коджу вывел гостей вперед. Это дебютный гол 19-летнего игрока за первую команду "Ворсклы".

"Львов" отыгрался на 74 минуте усилиями Артура Ременяка. Больше команды голов не забивали.

  • Команда Юрия Максимова ушла на зимний перерыв на пятом месте чемпионата Украины, имея 33 очка в активе.
  • ПФК Львов с 17 очками в активе завершил первую часть сезона на 12-й позиции.

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