"Манчестер Юнайтед" с трудом обыграл аустайдера АПЛ

"Манкунианцы" победили в финальном матче дня.
В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" отправился в гости в "Норвич" и добился минимальной победы — 0:1.
Единственный гол поединка забил на 75-й минуте забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти.
- Команда Ральфа Рангника набрала 27 очков и поднялась на пятую строчку АПЛ. "Норвич" остался на последней позиции.
- В следующем туре "манкунианцы" сыграют с "Брентфордом". "Норвич" встретится с "Астон Виллой". Матчи пройдут 14 декабря.
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