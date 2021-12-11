"Челси" в напряженном матче обыграл "Лидс", гол Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Астон Виллой"

Завершились два поединка чемпионата Англии.
В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал на своем поле "Лидс". Поединок завершился победой хозяев поля – 3:2.
Сначала на 28-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "синих" и Рафаэль Диас успешно реализовал его. В конце первого тайма Мэйсон Маунт сравнял счет.
Уже во втором тайме был назначен еще один 11-метровый, но уже в ворота гостей. Его пробил Жоржиньо. В конце поединка 19-летний Джо Гельхардт сравнял счет.
В компенсированное время Жоржиньо реализовал еще один пенальти и принес "Челси" победу.
В параллельном матче "Ливерпуль" встречался с "Астон Виллой" и добился минимальной победы – 1:0.
Единственный гол поединка забил на 67-й минуте Мохаммед Салах. Он реализовал пенальти.
- "Ливерпуль" занимает вторую позицию турнирной таблицы АПЛ, уступая "Манчестер Сити" в одно очко. "Городяне" сегодня обыграли Вулверхэмптон (1:0). "Астон Вилла" на 12 месте с 19 очками.
- "Челси" закрывает тройку лидеров АПЛ, имея 37 очков в активе. "Лидс" остался на 15-м месте.
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