"Челси" в напряженном матче обыграл "Лидс", гол Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Астон Виллой"

"Челси" в напряженном матче обыграл "Лидс", гол Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Астон Виллой"

Завершились два поединка чемпионата Англии.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал на своем поле "Лидс". Поединок завершился победой хозяев поля – 3:2.

Сначала на 28-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "синих" и Рафаэль Диас успешно реализовал его. В конце первого тайма Мэйсон Маунт сравнял счет.

Уже во втором тайме был назначен еще один 11-метровый, но уже в ворота гостей. Его пробил Жоржиньо. В конце поединка 19-летний Джо Гельхардт сравнял счет.

В компенсированное время Жоржиньо реализовал еще один пенальти и принес "Челси" победу.

В параллельном матче "Ливерпуль" встречался с "Астон Виллой" и добился минимальной победы – 1:0.

Единственный гол поединка забил на 67-й минуте Мохаммед Салах. Он реализовал пенальти.

"Ливерпуль" занимает вторую позицию турнирной таблицы АПЛ, уступая "Манчестер Сити" в одно очко. "Городяне" сегодня обыграли Вулверхэмптон (1:0). "Астон Вилла" на 12 месте с 19 очками.

"Челси" закрывает тройку лидеров АПЛ, имея 37 очков в активе. "Лидс" остался на 15-м месте.

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