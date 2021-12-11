"Манчестер Сити" вместе с Зинченко в большинстве обыграл "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" вместе с Зинченко в большинстве обыграл "Вулверхэмптон"

"Горожане" одержали очередную победу в чемпионате Англии.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Вулверхэмптон" и добился минимальной победы – 1:0.

Единственный гол поединка забил на 61-й минуте Рахим Стерлинг, реализовав пенальти.

Отметим, что с начала второго тайма гости играли в меньшинстве – Рауля Хименеса была удалена за вторую желтую.

В этом поединке принял участие украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" на расстоянии лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея 38 очков в активе. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 4 очка.

Проигравший "Вулверхэмптон" занимает восьмую позицию с 21 очком.

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