Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря.

С 14 сентября по 8 декабря продолжается групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.

Вашему вниманию список команд, которые обеспечили себе путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов - 13 декабря.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15/16 и 22/23 февраля, ответные поединки - 8/9 и 15/16 марта.

КОМАНДА ГРУППА МЕСТО БАВАРИЯ Группа E 1 или 2 ЮВЕНТУС Группа H 1 или 2

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