Зеленский узнал подробности разговора Байдена с Путиным, — глава ОПУ

Темой телефонного разговора американского и украинского президентов был онлайн-саммит Байдена и Путина.

Во время телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, состоявшегося в четверг, 9 декабря, одной из главных тем был онлайн-саммит американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным", — сказал глава ОПУ.

Кроме того, по его словам, президенты обсудили и другие вопросы.

Напомним, 7 декабря состоялись продолжавшиеся 2 часа переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена . Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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