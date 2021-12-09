Завершился телефонный разговор Зеленского и Байдена

Телефонный разговор американского и украинского президентов стартовал в 20:34 по киевскому времени.

Завершился телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Она проходила после переговоров Байдена с президентом страны-агрессорки РФ Владимиром Путиным. Этот разговор длился полтора часа.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Известно, что переговоры начались позже запланированных — разговор американского и украинского президентов стартовал в 20:34. Как сообщал ранее спикер главы Украины Сергей Никифоров, разговор должен был начаться 9 декабря в 19:30 по киевскому времени.

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Никаких деталей от администраций США и Украины пока нет. По предварительной информации, Байден и Зеленский планировали обсудить итоги онлайн-саммита американского и российского президентов. Также среди вопросов обсуждения – наращивание войск РФ вблизи украинских границ.

После этого глава Белого дома проведет переговоры с лидерами "Бухарестской девятки" – Румыния, Болгария, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия и страны Балтии.

Напомним, 7 декабря, прошли продолжавшиеся 2 часа переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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Позже в Белом доме сообщили детали видеовстречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

ТСН.ua следил за онлайн-саммитом и вместе с экспертами проанализировал последствия виртуальной встречи Байдена и Путина для Украины.

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