Завершилася телефонна розмова Зеленського та Байдена

Телефонна розмова американського та українського президентів стартувала о 20:34 за київським часом.

Завершилася телефонна розмова президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Вона відбувалася після переговорів Байдена з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним. Ця розмова тривала півтори години.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відомо, що переговори розпочалися пізніше, ніж були заплановані - розмова американського та українського президентів стартувала о 20:34. Як повідомляв раніше речник очільника України Сергій Никифоров, розмова мала розпочатися 9 грудня о 19:30 за київським часом.

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Жодних деталей від адміністрацій США та України поки немає. За попередньою інформацією, Байден та Зеленський планували обговорити підсумки онлайн-саміту американського та російського президентів. Також серед питань обговорення - нарощування військ РФ поблизу українських кордонів.

Після цього очільник Білого дому проведе переговори з лідерами "бухарестської дев’ятки" – Румунія, Болгарія, Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина та країни Балтії.

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена, які тривали 2 години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

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Пізніше у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

ТСН.ua стежив за онлайн-самітом та разом із експертами проаналізував наслідки віртуальної зустрічі Байдена та Путіна для України.

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