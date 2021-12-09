"Зоря" завершила виступ у Лізі конференцій нічиєю

"Мужики" не визначили сильнішого з "Буде-Глімтом".

У четвер, 9 грудня, луганська "Зоря" зустрічалася з "Буде-Глімтом" в рамках заключного раунду групового етапу Ліги конференцій-2021/22.

Команда Віктора Скрипника вдома зіграла внічию - 1:1.

Рахунок матчу на 18-й хвилині вікрив Єгор Назарина. Він виконував штрафний удар і успішно його реалізував.

"Зоря" утримувала перевагу до середини другого тайму, поки не стався прикрий момент - Вернидуб зрізав м'яч у власні ворота.

До кінця матчу команди більше не забивали, хоча створювали велику кількість моментів.

"Зоря" з 7 очками завершила виступ у Лізі конференцій на третій позиції, яка не дає можливість продовжити боротьбу в третьому за престижністю єврокубку.

"Буде-Глімт" лишився на другому місці та виступить в 1/16 турніру.

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