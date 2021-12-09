"Заря" завершила выступление в Лиге конференций ничьей

"Мужики" не определили сильнейшего с "Буде-Глимтом".
В четверг, 9 декабря, луганская "Заря" встречалась с "Буде-Глимтом" в рамках заключительного раунда группового этапа Лиги конференций-2021/22.
Команда Виктора Скрипника дома сыграла вничью – 1:1.
Счет матча на 18-й минуте выкрыл Егор Назарина. Он исполнял штрафной удар и успешно реализовал его.
"Заря" удерживала преимущество до середины второго тайма, пока не случился досадный момент — Вернидуб срезал мяч в свои ворота.
До конца матча команды больше не забивали, хотя создавали множество моментов.
- "Заря" с 7 очками завершила выступление в Лиге конференций на третьей позиции, не позволяющей продолжить борьбу в третьем по престижности еврокубке.
- "Буде-Глимт" остался на втором месте и выступит в 1/16 турнира.
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