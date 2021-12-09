В США умер Роберт Шекспир — продюсер песен Боба Дилана и Мадонны

Музыкант скончался на 69-м году из-за осложнений после операции.

В четверг, 9 декабря, в городе Майами (США) скончался ямайский бас-гитарист и музыкальный продюсер Роберт Шекспир, дважды лауреат премии Grammy.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление менеджера артиста.

Причиной смерти 69-летнего музыканта называют осложнение после трансплантации почки и печени, которую ему провели в прошлом году.

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Журнал Rolling Stone причислил Шекспира к списку 50 величайших бас-гитаристов всех времен. Он 13 раз был номинантом премии Grammy и стал лауреатом этой музыкальной награды в 1984 и 1998 годах.

"Он играл на бас-гитаре и продюсировал более 30 тысяч треков для разных артистов, от Боба Марли до Боба Дилана, от Питера Тоша до Пола Маккартни, от группы Black Uhuru в Мадонну", — отметил менеджер музыканта.

Напомним, ранее в Москве в возрасте 72 лет скончался российский певец и композитор, один из основателей российского рока Александр Градский.

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