У США помер Роберт Шекспір — продюсер пісень Боба Ділана та Мадонни

Музикант помер на 69-му році життя через ускладнення після операції.

У четвер, 9 грудня, у місті Маямі (США) помер ямайський бас-гітарист та музичний продюсер Роберт Шекспір, який двічі був лауреатом премії Grammy.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву менеджера артиста.

Причиною смерті 69-річного музиканта називають ускладнення після трансплантації нирки та печінки, яку йому провели минулого року.

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Журнал Rolling Stone зарахував Шекспіра до списку 50 найвидатніших бас-гітаристів усіх часів. Він 13 разів був номінантом премії Grammy, і став лауреатом цієї музичної відзнаки у 1984 та 1998 роках.

"Він грав на бас-гітарі та продюсував понад 30 тисяч треків для різних артистів, від Боба Марлі до Боба Ділана, від Пітера Тоша до Пола Маккартні, від гурту Black Uhuru до Мадонни", - зауважив менеджер музиканта.

Нагадаємо, раніше у Москві у віці 72 років помер російський співак і композитор, один із засновників російського року Олександр Градський.

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