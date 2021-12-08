Помер відомий експресивними висловлюваннями тренер

Йому був 61 рік.

В середу, 8 грудня, на 62-му році життя помер колишній головний тренер "Закарпаття" та ексгравець "Зорі" Ігор Гамула.

Про це повідомив офіційний сайт футбольного клубу "Ростов".

Як головний тренер Гамула також очолював херсонську "Таврію", "Ростов", новоросійський "Чорноморець", "Даугаву".

Його останнім місцем роботи був аматорський клуб "Геракліон", що грає у любительському чемпіонаті Москви.

Спеціаліст був відомий своїми експресивними висловлюваннями, регулярно робив свої прес-конференції не нудними та звичайними.

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