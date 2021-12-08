Умер знаменитый экспрессивными высказываниями тренер

Ему был 61 год.
В среду, 8 декабря, на 62 году жизни скончался бывший главный тренер "Закарпатья" и эксгравец "Зари" Игорь Гамула.
Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба "Ростов".
В качестве главного тренера Гамула также возглавлял херсонскую "Таврию", "Ростов", новороссийский "Черноморец", "Даугаву".
Его последним местом работы был любительский клуб "Гераклион", играющий в любительском чемпионате Москвы.
Специалист был известен своими экспрессивными высказываниями, регулярно делал свои пресс-конференции нескучными и обычными.
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