Умер знаменитый экспрессивными высказываниями тренер

Ему был 61 год.

В среду, 8 декабря, на 62 году жизни скончался бывший главный тренер "Закарпатья" и эксгравец "Зари" Игорь Гамула.

Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба "Ростов".

В качестве главного тренера Гамула также возглавлял херсонскую "Таврию", "Ростов", новороссийский "Черноморец", "Даугаву".

Его последним местом работы был любительский клуб "Гераклион", играющий в любительском чемпионате Москвы.

Специалист был известен своими экспрессивными высказываниями, регулярно делал свои пресс-конференции нескучными и обычными.

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