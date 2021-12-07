Юная фигуристка погибла в автокатастрофе

Вместе с ней разбился ее жених.

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате ДТП.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел в Сан-Марино, куда девушка переехала из Милана, чтобы жить с отцом.

18-летняя спортсменка и ее жених находились в Fiat 500, когда автомобиль потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf. Пара скончалась на месте, а водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.

В 2019 году Маттиуццо участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии.

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