Юна фігуристка загинула в автокатастрофі

Разом із нею розбився її наречений.

Італійська фігуристка Еллі Маттіуццо загинула внаслідок ДТП.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інцидент стався у Сан-Марино, куди дівчина переїхала з Мілана, щоб жити із батьком.

18-річна спортсменка та її наречений перебували у Fiat 500, коли автомобіль втратив керування, виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen Golf. Пара померла на місці, а водій Volkswagen отримав травми, які не загрожують життю.

У 2019 році Маттіуццо брала участь у чемпіонаті світу серед юніорів із синхронного катання у Швейцарії.

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