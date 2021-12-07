23-річну дівчину із Закарпаття розчленували і спалили на Київщині: її 2-річного сина підкинули до квартири

23-річну дівчину із Закарпаття розчленували і спалили на Київщині: її 2-річного сина підкинули до квартири

Спільниця підозрюваного встигла втекти за кордон.

У Київській області жорстоко вбили 23-річну дівчину із Закарпаття, про зникнення якої 30 листопада повідомила поліції її мати.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

23-річну дівчину із Закарпаття вбили на Київщині

Мати зниклої 23-річної жінки звернулась до поліції 30 листопада. Вона повідомила, що її донька, яка мешкає в Ужгороді, зникла 10 днів тому, залишивши свого 2-річного сина.

Слідство встановило, що зникла 20 листопада разом із своїм 2-річним сином потягом поїхали до Києва. Звідти жінка вирушила до Київської області, де зустрілась із своїми знайомими. Під час обшуків у квартирі 25-річного чоловіка, де гостювала зникла, поліція знайшла людські останки та документи 23-річної закарпатки.

"Під час слідчої дії чоловік помітно нервував, представився чужим іменем та навіть показав правоохоронцям підроблений паспорт", - йдеться у повідомленні.

ГУ НП Закарпатської області

Дівчину вбили та розчленували

Слідство встановило, що 23-річна дівчина разом із 2-річним сином була у квартирі чоловіка. Разом із ними перебувала ще одна їхня спільна знайома. В ніч проти 22 листопада вони разом вживали наркотичні засоби, а далі - загадкова смерть закарпатки.

"Під час допиту фігурант зізнався, що разом зі спільницею вирішили позбутися тіла померлої. Використовуючи перуки та інші засоби маскування, вони придбали в одному з магазинів вугілля та хімічну речовину. Після цього дочекалися ночі, загорнули померлу в килим та вивезли в лісову місцевість, де розчленували та підпалили тіло. Залишки облили хімічною речовиною і закопали", - повідомили у поліції.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Підозрюваний у розмові з поліцією у вбивстві зізнався.

“Ми разом з нею загорнули цю дівчину в килим і вивезли в ліс. В лісі ми викопали яму, облили її бензином. Зверху кинули бензин і сміття. Воно все прогоріло, і я забрав ті частини, які не згоріли, привіз їх сюди і кинув у відро, залив водою і лугом, щоб воно розчинилося. Потім я хотів ці рештки привезти назад на те місце, де воно не догоріло, і закопати”, - розповів фігурант.

2-річного сина покійної підозрювані привезли до Ужгорода

Щоб приховати сліди злочину, спільниця підозрюваного відвезла 2-річного сина вбитої до Ужгорода та залишила в квартирі, де мешкала покійна.

"З мобільного телефону померлої вона написала повідомлення батькові дитини, щоб той забрав сина до себе. Після цього жінка відразу ж покинула межі країни", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного чоловіка затримали, його ймовірна спільниця втекла за кордон

Поліція затримали 25-річного підозрюваного. Відомо, що він раніше уже був судимий. Також під час обшуків у його помешканні знайшли наркотики.

"Наразі затриманий підозрюється у скоєнні наркозлочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 1 094 500 гривень", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Причина смерті 23-річної дівчини невідома

Поліція встановлює причини смерті 23-річної дівчини. Наразі вона невідома.

"За висновками фахівців, які проводитимуть експертні дослідження вилучених залишків тіла та встановлюватимуть причину смерті, вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому про підозру у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство", - повідомили в Нацполіції Закарпаття.

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