Позбавив життя подружжя і імітував ДТП: у Донецькій області затримали чоловіка, який скоїв подвійне вбивство

Позбавив життя подружжя і імітував ДТП: у Донецькій області затримали чоловіка, який скоїв подвійне вбивство

Зловмисник спалив тіла в авто.

Правоохоронці Донецької області розкрили подвійне вбивство, яке сталося у Мирнограді. Підозрюваного у злочині затримано.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донеччини.

Вбивство сталося 17 жовтня цього року. До поліції надійшло повідомлення про зникнення подружжя, а незабаром поблизу села Промінь Покровського району було виявлено згорілий автомобіль з останками двох людей.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід вбивці. Було встановлено, що подружжя купило автомобіль у підозрюваного. Він вирішив його попернути і заманив пару до себе додому. У будинку зловмисник кілька разів вдарив чоловіка молотком по голові, а потім задушив його дружину мотузкою. На іншому автомобілі вивіз трупи за місто й підпалив - щоб надати події вигляду ДТП.

З собою чоловік забрав ювелірні прикраси вбитих, банківські картки, їхні документи та втік.

"Щоб відвести поліцейських "зі сліду", зловмисник поширив неправдиву інформацію, що нібито втік на тимчасово окуповану територію. Засоби конспірації, яких дотримувався фігурант, виявилися марними - співробітники карного розшуку викрили його. За адресою його проживання були проведені обшуки, у результаті яких виявлені деякі особисті речі й документи вбитих та сліди крові", - повідомили у поліції.

Фігурантові заочно було повідомлено про підозру та оголошено в розшук. Вчора, 6 грудня, розшукуваного затримали в Покровську в оселі колишньої дружини, де він увесь цей час переховувався.

"Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в очікуванні рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Рівному апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо 61-річного чоловіка з вини якого загинули двоє його онуків. Діти підірвалися на вибуховому пристрої, який виготовив їхній дідусь.

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