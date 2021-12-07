Мігрантська криза: Ірак евакуював з Білорусі ще 417 осіб

Мігрантська криза: Ірак евакуював з Білорусі ще 417 осіб

Серед пасажирів є двоє дітей.

Із Білорусі до Іраку повернулося понад 400 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон з Євросоюзом.

Про це повідомили в аеропорті, пише Інтерфакс.

Літак Boeing 747-400 авіакомпанії Iraqi Airways у вівторок, 7 грудня, вилетів із білоруської столиці до іракського Ербіля. Зазначається, що на рейс сполученням Мінськ-Ербіль було зареєстровано 417 пасажирів. Серед пасажирів є двоє дітей, яким до двох років.

Слід зауважити, що це не перший рейс, яким мігранти, що хотіли нелегально потрапити до Європи, повернулися додому.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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