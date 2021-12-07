Мигрантский кризис: Ирак эвакуировал из Беларуси еще 417 человек

Мигрантский кризис: Ирак эвакуировал из Беларуси еще 417 человек

Среди пассажиров двое детей.

Из Беларуси в Ирак вернулось более 400 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу с Евросоюзом.

Об этом сообщили в аэропорту, пишет "Интерфакс".

Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways во вторник, 7 декабря, вылетел из белорусской столицы в иракский Эрбиль. Отмечается, что на рейс сообщением Минск-Эрбиль было зарегистрировано 417 пассажиров. Среди пассажиров двое детей, которым до двух лет.

Следует заметить, что это не первый рейс, которым мигранты, желавшие нелегально попасть в Европу, вернулись домой.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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