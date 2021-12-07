Дрейк отказался от номинаций на "Грэмми-2022"

За свою творческую карьеру звезда получил четыре статуэтки "Грэмми".

Известный канадский рэпер Дрейк решил отказаться от номинаций на "Грэмми-2022".

Так, артист обратился в Американскую академию звукозаписи с просьбой отозвать его кандидатуру из списка номинантов на музыкальную премию, пишет издание Variety.

К слову, рэпер мог получить две статуэтки в таких номинациях: "Лучший рэп-альбом" за пластинку Certified Lover Boy и "Лучшее рэп-исполнение" за песню Way 2 Sexy.

Дрейк / Associated Press

Почему именно артист решил отказаться от премии – неизвестно. Впрочем, некоторые считают, что такое решение связано с тем, что в ноябре на Дрейка подали заявление в суд. Его обвиняют в том, что он на фестивале Astroworld в США, где произошла смертельная давка, "вышел на сцену вместе с Трэвисом Скоттом и помог спровоцировать толпу".

Напомним, Дрейка 47 раз номинировали на премию "Грэмми". Артист побеждал четыре раза.

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