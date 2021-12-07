Дрейк відмовився від номінацій на "Греммі-2022"

За свою творчу кар’єру зірка отримав чотири статуетки "Греммі".

Відомий канадський репер Дрейк вирішив відмовитися від номінацій на "Греммі-2022".

Так, артист звернувся до Американської академії звукозапису з проханням відкликати його кандидатуру зі списку номінантів на музичну премію, пише видання Variety.

До слова, репер міг отримати дві статуетки у таких номінаціях: "Найкращий реп-альбом" за платівку Certified Lover Boy та "Найкраще реп-виконання" за пісню Way 2 Sexy.

Дрейк / Associated Press

Чому саме артист вирішив відмовитися від премії – невідомо. Втім, деякі вважають, що таке рішення пов’язане з тим, що в листопаді на Дрейка подали заяву до суду. Так, його звинувачують у тому, що він на фестивалі Astroworld у США, де сталася смертельна тиснява, "вийшов на сцену разом із Тревісом Скоттом і допоміг спровокувати натовп".

Нагадаємо, Дрейка 47 разів номінували на премію "Греммі". Артист перемагав чотири рази.

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