Білорусь заборонила ввезення товарів з ЄС, США та Британії

До санкційного списку потрапили низка білоруських фізосіб і компаній.

Білорусь у відповідь на ухвалені санкції ввела заборону ввезення на її територію товарів з ЄС, США та Британії.

Пр це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

"В якості заходів у відповідь на незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі і погіршення добробуту білоруських громадян, з метою захисту національних інтересів Уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про введення заборони ввезення на територію країни ряду товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції", - йдеться в повідомленні відомства.

Відтепер внутрішній ринок будуть наповнювати тільки "товарами з дружніх країн". Такі заходи можуть бути скасовані, якщо ЄС, США переглянуть свою позицію і скасують санкції.

Нагадаємо, ЄС опублікував "чорний список" білоруських фізосіб і компаній, що потрапляють під санкції. Санції посали діяти від 2 грудня. Загалом у списку - 17 прізвищ, їм забороняють в'їзд до ЄС і заморожують їхні рахунки тут. Також 2 грудня запровадили нові санкції проти Білорусі США. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Тим часом "чорний список" ЄС невдовзі може стати ще довшим - тут уже готують шостий пакет санкцій. І в ньому можуть опинитися до трьохсот осіб і компаній.

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