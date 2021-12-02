США запровадили нові санкції проти Білорусі: у переліку - син Лукашенка

Загалом обмеження будуть застосовані до 20 білоруських посадовців та членів їх сімей.
У четвер, 2 грудня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.
Про це повідомили на сайті Мінфіну США.
У переліку підсанкційних осіб, зокрема, перебувають:
- Дмитро Лукашенко - середній син білоруського президента, який обіймає посаду голови центральної ради “Президентського спортивного клубу” та є членом Національного олімпійського комітету Білорусі;
- Андрій Паршин - начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОЗіК) МВС Білорусі;
- Дмитро Корзюк - заступник міністра внутрішніх справ;
- Анатолій Лапо - голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лапо;
- Денис Чемоданов - чоловік прес-секретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової;
- Дмитро Басков - екс-голова Федерації хокею Білорусі, член Ради Республіки Національних зборів.
США запровадили обмеження щодо низки підприємств та організацій, серед яких:
- експортер зброї та військової техніки “Белтехекспорт”;
- компанія з розробки та виробництва оптико-електронної продукції військового та цивільного призначення “Пеленг”;
- виробник автоматизованих систем керування та електроніки ВАТ “Електромеханічний завод АГАТ”;
- калійна компанія “Славкалій”;
- 140-й ремонтний завод, що займається ремонтом та модернізацією бронетанкової техніки;
- “ГардСервіс”, який має дозвіл на охоронні послуги із застосуванням зброї;
- вантажна авіакомпанія "ТрансАвіаЕкспорт";
- "Президентський спортивний клуб";
- державний туроператор "Центркурорт".
Санкції також введено щодо авіаційного транспорту — вертольота Agusta-Westland AW-139, пов'язаного зі “Славкалієм”, та двох Іл-76ТД “ТрансАвіаЕкспорту”.
Крім того, США запровадили санкції проти держборгу Білорусії, заборонивши американським громадянам операції з “новими борговими зобов'язаннями” з терміном погашення понад 90 днів та випущеними 2 грудня чи пізніше.
Нагадаємо, у відповідь на спровоковану режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу Євросоюз розширив санкції проти Білорусі.
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