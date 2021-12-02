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США запровадили нові санкції проти Білорусі: у переліку - син Лукашенка

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США запровадили нові санкції проти Білорусі: у переліку - син Лукашенка

ТСН.ua

Загалом обмеження будуть застосовані до 20 білоруських посадовців та членів їх сімей.

У четвер, 2 грудня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Про це повідомили на сайті Мінфіну США.

У переліку підсанкційних осіб, зокрема, перебувають:

  • Дмитро Лукашенко - середній син білоруського президента, який обіймає посаду голови центральної ради “Президентського спортивного клубу” та є членом Національного олімпійського комітету Білорусі;
  • Андрій Паршин - начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОЗіК) МВС Білорусі;
  • Дмитро Корзюк - заступник міністра внутрішніх справ;
  • Анатолій Лапо - голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лапо;
  • Денис Чемоданов - чоловік прес-секретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової;
  • Дмитро Басков - екс-голова Федерації хокею Білорусі, член Ради Республіки Національних зборів.

США запровадили обмеження щодо низки підприємств та організацій, серед яких:

  • експортер зброї та військової техніки “Белтехекспорт”;
  • компанія з розробки та виробництва оптико-електронної продукції військового та цивільного призначення “Пеленг”;
  • виробник автоматизованих систем керування та електроніки ВАТ “Електромеханічний завод АГАТ”;
  • калійна компанія “Славкалій”;
  • 140-й ремонтний завод, що займається ремонтом та модернізацією бронетанкової техніки;
  • “ГардСервіс”, який має дозвіл на охоронні послуги із застосуванням зброї;
  • вантажна авіакомпанія "ТрансАвіаЕкспорт";
  • "Президентський спортивний клуб";
  • державний туроператор "Центркурорт".

Санкції також введено щодо авіаційного транспорту — вертольота Agusta-Westland AW-139, пов'язаного зі “Славкалієм”, та двох Іл-76ТД “ТрансАвіаЕкспорту”.

Крім того, США запровадили санкції проти держборгу Білорусії, заборонивши американським громадянам операції з “новими борговими зобов'язаннями” з терміном погашення понад 90 днів та випущеними 2 грудня чи пізніше.

Нагадаємо, у відповідь на спровоковану режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу Євросоюз розширив санкції проти Білорусі.

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