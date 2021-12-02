США запровадили нові санкції проти Білорусі: у переліку - син Лукашенка

США запровадили нові санкції проти Білорусі: у переліку - син Лукашенка

Загалом обмеження будуть застосовані до 20 білоруських посадовців та членів їх сімей.

У четвер, 2 грудня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Про це повідомили на сайті Мінфіну США.

У переліку підсанкційних осіб, зокрема, перебувають:

Дмитро Лукашенко - середній син білоруського президента, який обіймає посаду голови центральної ради “Президентського спортивного клубу” та є членом Національного олімпійського комітету Білорусі;

- середній син білоруського президента, який обіймає посаду голови центральної ради “Президентського спортивного клубу” та є членом Національного олімпійського комітету Білорусі; Андрій Паршин - начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОЗіК) МВС Білорусі;

- начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОЗіК) МВС Білорусі; Дмитро Корзюк - заступник міністра внутрішніх справ;

- заступник міністра внутрішніх справ; Анатолій Лапо - голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лапо;

- голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лапо; Денис Чемодано в - чоловік прес-секретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової;

в - чоловік прес-секретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової; Дмитро Басков - екс-голова Федерації хокею Білорусі, член Ради Республіки Національних зборів.

США запровадили обмеження щодо низки підприємств та організацій, серед яких:

експортер зброї та військової техніки “Белтехекспорт” ;

; компанія з розробки та виробництва оптико-електронної продукції військового та цивільного призначення “Пеленг” ;

; виробник автоматизованих систем керування та електроніки ВАТ “Електромеханічний завод АГАТ” ;

; калійна компанія “Славкалій” ;

; 140-й ремонтний завод , що займається ремонтом та модернізацією бронетанкової техніки;

, що займається ремонтом та модернізацією бронетанкової техніки; “ГардСервіс” , який має дозвіл на охоронні послуги із застосуванням зброї;

, який має дозвіл на охоронні послуги із застосуванням зброї; вантажна авіакомпанія "ТрансАвіаЕкспорт" ;

; "Президентський спортивний клуб" ;

; державний туроператор "Центркурорт".

Санкції також введено щодо авіаційного транспорту — вертольота Agusta-Westland AW-139, пов'язаного зі “Славкалієм”, та двох Іл-76ТД “ТрансАвіаЕкспорту”.

Крім того, США запровадили санкції проти держборгу Білорусії, заборонивши американським громадянам операції з “новими борговими зобов'язаннями” з терміном погашення понад 90 днів та випущеними 2 грудня чи пізніше.

Нагадаємо, у відповідь на спровоковану режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу Євросоюз розширив санкції проти Білорусі.

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