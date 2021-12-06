Лукашенко вважає, що РФ "не збирається нападати на Україну"

Інформацію про напад він називає "приводом, щоб молотити РФ".

Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація "не збирається нападати на Україну".

Про це повідомляє БЕЛТА.

За його словами, "Росія чудово бачить, що діється в Україні". Не забув Лукашенко і про Сполучені Штати та НАТО. Мовляв, "дуже великі розв'язки будуть після Нового року".

"Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що твориться в Україні. І те, що там твориться, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не стане такою, як Україна – демократичною, перспективною, розвиненою державою. Свою позицію він пояснив тим, що, мовляв, білоруси мають "власне бачення своїх перспектив".

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