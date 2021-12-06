В Кіровоградській області вперше посилили обмеження і здивували місцевих

Кіровоградщина загалом і Кропивницький зокрема ніколи не були ані в "червоній", ані в "помаранчевій" карантинних зонах, а відтак нові правила для місцевих стали справжнім сюрпризом.

Від сьогодні Україна живе за новими карантинними правилами. Термін дії жовтого ковід-сертифікату, який підтверджує отримання лише однієї дози вакцини, буде вчетверо коротшим - лише 30 днів. А в жовтій зоні починають працювати обмеження для невакцинованих. Усі відвідувачі та співробітники громадських закладів повинні бути щеплені бодай однією дозою вакцини, мати сертифікат про одужання чи свіжий негативний тест. Водночас із найвищого рівня небезпеки найближчими днями можуть вийти одразу 8 областей. А от на Кіровоградщині, яка навіть до «помаранчевої зони» ніколи не входила, навпаки посилюють карантинні вимоги.

Про це зазначає журналістка ТСН.

Бо ж Кіровоградщина загалом і Кропивницький зокрема ніколи не були ані в "червоній", ані в "помаранчевій" карантинних зонах, а відтак нові правила для місцевих стали справжнім сюрпризом. Вони настільки звикли жити без обмежень що і донині багато людей навіть не здогадується про нові правила.

У транспорті сертифікати не питають. Люди абсолютно спокійно заходять і в маршрутки, і в автобуси з тролейбусами. Нікому нічого не показують, більше того - є навіть послаблення вимог. До сьогодні в обласному центрі діяло правило перевозити лише пасажирів за кількістю сидячих місць. А тепер можна брати і тих, хто стоїть - 50 відсотків місткості транспортного засобу.

Кіровоградська область починає жити за новими правилами "жовтої" зони | Новини України

«Ні не перевіряв ніхто сертифікат. Хоча в мене є в Дії є сертифікат про вакцинацію подвійну. Я переконаний, що потрібно перевіряти обов‘язково. Якщо запроваджені обмеження, то вони мають дотримуватись», - каже місцевий мешканець Сергій.

А от у торгівельних центрах і кав’ярнях людей поки практично немає. Подекуди на вході вже вивісили попередження про те, що клієнтів без сертифікатів не пускатимуть. У кафе у середмісті запитують сертифікати. Каву на виніс продаватимуть усім, а от посидіти за столиком пускатимуть виключно з сертифікатом.

«В Києві все відбувається дуже легко, всі показують, ніхто нічого навіть не каже у відповідь. А у нас через те, що маленьке містечко, ми всі знаємося, я не знаю, як це буде проходити. Це сто відсотків будуть якісь конфліктні ситуації», - каже відвідувач закладу Віктор.

Щодо шкіл і дитсадків, то всі працюють за звичним графіком, працівники вже давно отримали щеплення. Загалом відсоток вакцинованих в області не такий великий – усього лише третина жителів, то гадаю, певні непорозуміння все ж виникатимуть.