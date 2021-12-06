Перекинувся трактор: в Одеській області трагічно загинув водій

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.
На дорозі від села Стара Некрасівка до села Багате у кювет перекинувся трактор під кермуванням 44-річного водія. З машини його дістали без ознак життя.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Аварія сталася вчора, 5 грудня, о пів на восьму ранку в Саф’янівській ОТГ.
Відомості про неї внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, тіло кермувальника направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
Нагадаємо, у Ніжині поблизу зупинки громадського транспорту сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула.
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