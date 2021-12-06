У Чернігівській області сміттєвоз на смерть переїхав 6-річну дівчинку

Дитина отримала смертельні травми.

У Ніжині поблизу зупинки громадського транспорту сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула.

Про це йдеться у повідомленні Чернігівської поліції.

Попередньо відомо, що дівчинка з мамою викинули сміття в контейнер і йшли в бік зупинки. В цей час від майданчика з контейнерами відїжджав сміттєвоз, який зачепив дитину.

Поліцейські затримали 53-річного водія сміттєвоза.

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), що караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Нагадаємо, у Довгинцівському районі Кривого Рогу водій "Газелі" збив двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги. Після наїзду потерпілих відкинуло на зустрічну смугу руху, де їх переїхала вантажівка. Пішоходами були 33-річна жінка та її 5-річний син. Жінка загинула на місці.

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